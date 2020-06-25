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İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'

İbrahim Tatlıses, oğlunu darp etti yönünde çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülendi. Tatlıses'in "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" çıkışıyla patlak veren olaylar zinciri karakolda bitti. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı'nın mal yüzünden birbirlerine girdiklerini ve sonrasında baba oğulun olayları tatlıya bağladıkları biliniyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'teydi. Korumaları, iki kadınla yemek yiyen İbrahim Tatlıses'in görüntülendiğini fark edince önünde siper oldular.

25.06.2020 12:23 - Son Güncelleme: 25.06.2020 12:46
İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'

İbrahim Tatlıses, oğlunu darp etti iddialarının ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'teydi. Korumaları, iki kadınla yemek yiyen İbrahim Tatlıses'in görüntülendiğini fark edince önünde siper oldular.

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İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'


Korumalar gazetecilerin yanına giderek, "İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş, oğlu ile sadece kavga etti, darp ettiği iddiaları asılsızdır. Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır" diye ricada bulundu.

İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'

Tatlıses, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş, neden?"

İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.

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