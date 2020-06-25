İbrahim Tatlıses oğlunu darp etti haberleri sonrasında ilk kez görüntülendi! 'İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı'
İbrahim Tatlıses, oğlunu darp etti yönünde çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülendi. Tatlıses'in "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" çıkışıyla patlak veren olaylar zinciri karakolda bitti. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı'nın mal yüzünden birbirlerine girdiklerini ve sonrasında baba oğulun olayları tatlıya bağladıkları biliniyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'teydi. Korumaları, iki kadınla yemek yiyen İbrahim Tatlıses'in görüntülendiğini fark edince önünde siper oldular.
25.06.2020 12:23
- Son Güncelleme: 25.06.2020 12:46
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