İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan destek...
İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan gelen destek mesajı dikkat çekti. Muğla Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için oradan oraya koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet için, 'artist, numarasını yaptı gitti' sözleriyle dikkat çekti. Konuyla ilgili Ahmet sezziliğini bozdu, sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. O yazıya ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan gelen yorum dikkat çekti.
30.08.2022 11:34 - Son Güncelleme: 30.08.2022 11:44
İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan o sözlere destek geldi.
Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.
YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.