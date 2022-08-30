İbrahim Tatlıses oğluna ’artist, numarasını yaptı gitti’ demişti... Ahmet ’ayarsız terazide yürek tartılmaz’ dedi Seda Sayan’dan destek...

YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.