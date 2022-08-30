Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler: "Bu ne kıvraklık, tam yılan"
Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler, "Bu ne kıvraklık" , "Tam yılan" yorumları yapıldı. Oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarında görüntülenmişti geçtiğimiz haftalarda. Sarıkaya şimdi de yakın arkadaşıyla tatilde. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın yılan dansı ve tarzı çok konuşuldu. İşte o anlar...
30.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 30.08.2022 12:14
"BU NE KIVRAKLIK, TAM YILAN"
Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler, "Bu ne kıvraklık" , "Tam yılan" yorumları yaptı.
Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen oyuncu bu kez arkadaşıyla seyahate çıktı.
Kısa sürede gündem olan 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın boyu merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...