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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler: "Bu ne kıvraklık, tam yılan"

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler: "Bu ne kıvraklık, tam yılan"

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler, "Bu ne kıvraklık" , "Tam yılan" yorumları yapıldı. Oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarında görüntülenmişti geçtiğimiz haftalarda. Sarıkaya şimdi de yakın arkadaşıyla tatilde. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın yılan dansı ve tarzı çok konuşuldu. İşte o anlar...

30.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 30.08.2022 12:14
Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay’ı görenler: Bu ne kıvraklık, tam yılan

"BU NE KIVRAKLIK, TAM YILAN"

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay'ı görenler, "Bu ne kıvraklık" , "Tam yılan" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay’ı görenler: Bu ne kıvraklık, tam yılan

Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen oyuncu bu kez arkadaşıyla seyahate çıktı.

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay’ı görenler: Bu ne kıvraklık, tam yılan

Küçük otellerde kalıp salaş restoranları keşfederken bol bol eğlenip Instagram için de poz veriyorlar.

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay’ı görenler: Bu ne kıvraklık, tam yılan

YILANLI POZ
Ünlü oyuncu önceki gün bu pozunu 'Ssss' notu ve yılan emojisiyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya boy gösterdi ortalık yıkıldı! Yılan dansı yapan Serenay’ı görenler: Bu ne kıvraklık, tam yılan

Kısa sürede gündem olan 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın boyu merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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