2020'nin ilk evlilik teklifi Taner Ölmez'den geldi! Ece Çeşmioğlu tatil sandı ama...

Oyunculuğu ile son dönemin en çok konuşulan ismi şüphesiz ki Taner Ölmez... Dizilerin yayına iki haftalık ara vermesini fırsat bilen Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile Belçika'nın tarihi şehri Brugge'a tatile gitti. 33 yaşındaki Taner Ölmez'in tarihi bir köprü üzerinde sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Peki Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ne zaman evlenecek? İşte detaylar...

08.01.2020 11:57 - Son Güncelleme: 08.01.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





