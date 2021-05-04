RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Özdemir, dans ettiği anları sosyal medya hesabında takipçilerinin paylaşımına sundu. Performansıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in dans şovu…

04.05.2021 00:15 - Son Güncelleme: 04.05.2021 01:24
Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Demet Özdemir, bu kez dans performansıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Dans ettiği anları "Biz biraz eğlendik" notuyla sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi.

Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Demet Özdemir'in başarılı performansının ardından ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncunun boyunu aratmaya başladı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

HADİSE - 169 CM