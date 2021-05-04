Demet Özdemir’den dans şov! “Biz biraz eğlendik” dedi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Özdemir, dans ettiği anları sosyal medya hesabında takipçilerinin paylaşımına sundu. Performansıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in dans şovu…

04.05.2021 00:15 - Son Güncelleme: 04.05.2021 01:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





