RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

İbrahim Tatlıses mezarı başında, İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! Bugün Anneler Günü... Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve fotoğraflarla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi eski albümlerden fotoğrafları çıkarttı. İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

09.05.2021 13:26 - Son Güncelleme: 09.05.2021 13:40
İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

PINAR ALTUĞ

"Kızımmm"

İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

PINAR ALTUĞ

İyi ki senin kızın olmuşum, öğrettiklerinle gösterdiğin yolda yürüyorum. İnşallah ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim. Özlüyorum...

İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

ESRA EROL

Evlatlarını önce karınlarında, sonra kucaklarında, sonra sırtlarında,
Ama hayat boyu hep yüreklerinde ve düşüncelerinde taşıyan annelerimin #AnnelerGününü kutlarım.
İyi ki annelerimiz var, Allah onları başımızdan eksik etmesin.