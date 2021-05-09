İbrahim Tatlıses mezarı başında İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
İbrahim Tatlıses mezarı başında, İclal Aydın acilde geçirdiği duygu dolu anlarla kutladı! Bugün Anneler Günü... Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve fotoğraflarla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi eski albümlerden fotoğrafları çıkarttı. İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
09.05.2021 13:26
- Son Güncelleme: 09.05.2021 13:40