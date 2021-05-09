Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!
Hülya Avşar'ın tokat atmasıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkmış ve yaşanan talihsiz olay gündeme bomba gibi düşmüştü... Dizide oğlunu korumak için her yolu deneyen Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın tokat atarak rol arkadaşının çenesini çıkartması ile ilgili Twitter'dan, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" paylaşımında bulunan usta sanatçı Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mutfak alışverişi için markete giden Belgün, çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili konuşan Belgün bakın neler söyledi...
Nilgün Belgün'den bomba açıklama!
Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkartmıştı, Nilgün Belgün ise Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına göndermede bulunarak, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından silmişti.
"İÇİMDEN GELEREK YAZMIŞTIM"
"Normal eğitim için söyledim" diyen Belgün, "Oyuncunun eğitimlisi iyi olur, oyunculuk eğitimle taçlanır' dedim. Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim. Halbuki onu içimden gelerek yazmıştım. Ben öyle entrikacı bir kadın değilim. Sonra ona gitmesin diye sildim. Hülya sevdiğimi biri olduğu için özen gösterdim" ifadelerini kullandı.
ERTUĞRUL POSTOĞLU OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI
Hülya Avşar'ın tokat atmasıyla çenesi çıkan oyuncu Ertuğrul Postoğlu anlattı! 57 yaşındaki Hülya Avşar, yıllar süren sessizliğini bozdu, kısa süre önce ekranlara yeniden döndü. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtrelerle ise gündemden düşmüyor.