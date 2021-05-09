Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

"İÇİMDEN GELEREK YAZMIŞTIM"

"Normal eğitim için söyledim" diyen Belgün, "Oyuncunun eğitimlisi iyi olur, oyunculuk eğitimle taçlanır' dedim. Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim. Halbuki onu içimden gelerek yazmıştım. Ben öyle entrikacı bir kadın değilim. Sonra ona gitmesin diye sildim. Hülya sevdiğimi biri olduğu için özen gösterdim" ifadelerini kullandı.