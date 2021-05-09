RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

Hülya Avşar'ın tokat atmasıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkmış ve yaşanan talihsiz olay gündeme bomba gibi düşmüştü... Dizide oğlunu korumak için her yolu deneyen Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın tokat atarak rol arkadaşının çenesini çıkartması ile ilgili Twitter'dan, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" paylaşımında bulunan usta sanatçı Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mutfak alışverişi için markete giden Belgün, çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili konuşan Belgün bakın neler söyledi...

09.05.2021 15:01 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:04
Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkartmıştı, Nilgün Belgün ise Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına göndermede bulunarak, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından silmişti.

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Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

Nişantaşı'nda önceki gün mutfak alışverişine çıkan usta oyuncu, ayaküstü soruları cevapladı. Belgün, sosyal medyada sildiği mesaj hakkında, "Ben onu Hülya için söylemedim" açıklamasını yaptı.

Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

"İÇİMDEN GELEREK YAZMIŞTIM"
"Normal eğitim için söyledim" diyen Belgün, "Oyuncunun eğitimlisi iyi olur, oyunculuk eğitimle taçlanır' dedim. Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim. Halbuki onu içimden gelerek yazmıştım. Ben öyle entrikacı bir kadın değilim. Sonra ona gitmesin diye sildim. Hülya sevdiğimi biri olduğu için özen gösterdim" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

ERTUĞRUL POSTOĞLU OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Hülya Avşar'ın tokat atmasıyla çenesi çıkan oyuncu Ertuğrul Postoğlu anlattı! 57 yaşındaki Hülya Avşar, yıllar süren sessizliğini bozdu, kısa süre önce ekranlara yeniden döndü. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtrelerle ise gündemden düşmüyor.

Hülya Avşar tokadıyla Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıkartmıştı... Nilgün Belgün'den bomba açıklama!

Hülya Avşar'ın Masumiyet dizisinde özel filtre ile tüm yüz hattının flulaştırılması çok konuşulurken, geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişnme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.