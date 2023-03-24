İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz
İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz geldi. Sosyal medya hesabından önce sahur paylaşımı yapan İbrahim Tatlıses ardından takipçilerine büyük sürprizini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in Medine'ye Varamadım ilahisini seslendirdiği anlar dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.
24.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 24.03.2023 10:17
İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz geldi.
Sahur sofrasında çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, Ramazan'a özel sürpriz bir halede bulundu.