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İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz

İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz geldi. Sosyal medya hesabından önce sahur paylaşımı yapan İbrahim Tatlıses ardından takipçilerine büyük sürprizini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in Medine'ye Varamadım ilahisini seslendirdiği anlar dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

24.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 24.03.2023 10:17
İbrahim Tatlıses ’Medine’ye Varamadım’ dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator’dan büyük sürpriz

İbrahim Tatlıses 'Medine'ye Varamadım' dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator'dan büyük sürpriz geldi.

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İbrahim Tatlıses ’Medine’ye Varamadım’ dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator’dan büyük sürpriz

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı başladı. Ramazan-ı Şerif ayı için ilk sahura kalkılan gecede Tatlıses, sahur sofrasında çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

İbrahim Tatlıses ’Medine’ye Varamadım’ dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator’dan büyük sürpriz

Sahur sofrasında çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, Ramazan'a özel sürpriz bir halede bulundu.

İbrahim Tatlıses ’Medine’ye Varamadım’ dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator’dan büyük sürpriz

Medine'ye Varamadım ilahisini seslendiren İbrahim Tatlıses herkesi duygulandırdı.

İbrahim Tatlıses ’Medine’ye Varamadım’ dedi herkes gözyaşlarına boğuldu! İmparator’dan büyük sürpriz

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