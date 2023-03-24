RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Berdan Mardini'nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu 'lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Berdan Mardini'nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu 'lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Berdan Mardini'nin yeni işi ortaya çıktı! 15 gün süren yarışma macerasında rekor ücret aldığı iddia edilmişti. 'Lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi bütün parasını dikkat çeken bir alana yatırdı. Berdan Mardini, önce sağlık sorunları sebebiyle katıldığı bir yarışmada ödül oyununu yarıda bırakmış, daha sonra yarışmadan diskalifiye olmuştu. Son olarak bir açılışta görüntülenen ve yeni işini açıklayan Berdan Mardini, "Vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar atmayı tercih ettim" dedi. İşte Berdan Mardini'nin yeni işi...

24.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 24.03.2023 09:30
Berdan Mardini’nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu ’lüks tüketimlerimden vazgeçtim’ dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Berdan Mardini'nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu 'lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berdan Mardini’nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu ’lüks tüketimlerimden vazgeçtim’ dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Katıldığı bir yarışmada diğer yarışmacılardan en yüksek miktar aldığı iddia edilen Berdan Mardini'nin 180 bin TL aldığı ileri sürülmüştü.

Berdan Mardini’nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu ’lüks tüketimlerimden vazgeçtim’ dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Berdan Mardini, bir arkadaşının galeri açılışına katıldı. Lüks tüketimden vazgeçtiğini belirten Mardini, şöyle konuştu: '"Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" dedi.

Berdan Mardini’nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu ’lüks tüketimlerimden vazgeçtim’ dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

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Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti. Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Burada mutluyum, huzurluyum" dedi

Berdan Mardini’nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu ’lüks tüketimlerimden vazgeçtim’ dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı

Pandeminin ortalarında kanser olduğunu öğrenen oyuncu Boğaç Aksoy, rol aldığı diziye veda edip tedavi sürecine başlamıştı.

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