Berdan Mardini'nin yeni işi ortaya çıktı! Rekor ücret alıyordu 'lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi bütün parasını bakın nereye yatırdı.

Berdan Mardini, bir arkadaşının galeri açılışına katıldı. Lüks tüketimden vazgeçtiğini belirten Mardini, şöyle konuştu: '"Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" dedi.