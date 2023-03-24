Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi: "Rahatsız..."

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkında en gözde isim olan Murat Dalkılıç ilk kez konuştu.

Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler | VİDEO