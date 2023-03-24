Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi: "Rahatsız..."
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur şimdi ise yine Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Hande Erçel'le anılan Hakan Sabancı çapkınlıklarıyla nam salan bir isim. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. İkili artık kaçmıyor. Sürpriz aşkla ilgili Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a soru yöneltildi. Dalkılıç ise hem eski eşi Merve Boluğur hem de eski sevgilisi Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile aşk yaşamasına bakın ne yanıt verdi.
"RAHATSIZ..."
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkında en gözde isim olan Murat Dalkılıç ilk kez konuştu.
Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler | VİDEO
Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.
Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.
Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişlerdi. Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.