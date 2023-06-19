43'lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...
Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden Siena Leyla adında bir kızı olan 'Sivaslı Cindy' lakaplı Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle görenleri şaşırttı. Leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çeviren 43 yaşındaki Şahin, bir sonraki paylaşımında "Herkes doğum kilolarımın nasıl gittiğini ve nasıl bir diyet yaptığımı sormuş" ifadelerini kullandı. "6-7 kilo fazlam var" diyen Şahin'in hem son hali hem de yayınladığı diyet listesi ağızları açık bıraktı. İşte bir çocuk annesi Tülin Şahin'in o paylaşımları...
19.06.2023 15:04 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:04
Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile dünyası değişen manken Tülin Şahin, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.
'Sivaslı Cindy' lakaplı Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle görenleri şaşırttı.