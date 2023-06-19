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Haberler Magazin 43'lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

43'lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden Siena Leyla adında bir kızı olan 'Sivaslı Cindy' lakaplı Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle görenleri şaşırttı. Leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çeviren 43 yaşındaki Şahin, bir sonraki paylaşımında "Herkes doğum kilolarımın nasıl gittiğini ve nasıl bir diyet yaptığımı sormuş" ifadelerini kullandı. "6-7 kilo fazlam var" diyen Şahin'in hem son hali hem de yayınladığı diyet listesi ağızları açık bıraktı. İşte bir çocuk annesi Tülin Şahin'in o paylaşımları...

takvim.com.tr
19.06.2023 15:04 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:04
43’lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile dünyası değişen manken Tülin Şahin, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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43’lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

Kızının babasıyla yollarını ayıran ünlü model, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

43’lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

'Sivaslı Cindy' lakaplı Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle görenleri şaşırttı.

43’lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, leopar desenli bikinisi ile iskelede yürüdüğü anları kayıt altına alarak yayınladı.

43’lük Tülin Şahin leopar desenli bikinisiyle iskeleyi podyuma çevirdi! “6-7 kilo fazlam var” deyip paylaştı! Diyet listesi...

Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan görüntüler, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

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