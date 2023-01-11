İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı: "Çok iyiler"
İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova, Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Gündemden düşmeyen Hadise - Reza Zarrab ikilisiyle ilgili aşk iddiaları ayyuka çıktığı sırada Ebru Gündeş hakkında, "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova eskiden Reza Zarrab'la aşk yaşıyordu. Hatta evlilik yolundaki ikilinin aşkının, Gündeş nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Son haliyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Azeri kızı Günel Zeynalova, Sibel Can'la düet yaptığı anların videosunu paylaştı, ünlü isimlere sosyal medyada, "Çok iyiler"yorumları yapıldı.
"ÇOK İYİLER"
İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova, Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı.
İbrahim Tatlıses sayesinde hayatımıza giren Günel Zeynalova magazin gündeminin sevdiği isimlerden. Sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova, eski sevgilisi Reza Zarrab ve Hadise arasında yaşananlara yaptığı yorumla günlerce konuşulmuştu.
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'