Apaçi dansıyla ünlü olan Mustafa yıllar sonra ortaya çıktı! Seda Sayan'ın programında yapmadığı kalmamıştı Mustafa Bilginer...
Bir dönem neredeyse tüm kanallar bir evlendirme programı yayınlanıyordu. Hali hazırda çok konuştuğumuz pek çok ismin çıkış noktası bu programlardı. Bunlardan birini, Seda Sayan ile Uğur Arslan ikilisi yapıyordu. Evleneceksen Gel adlı bu programa damga vuran isimlerden biri de, programda yer aldığı süre boyunca yapmadığı kalmayan, apaçi danslarıyla tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan Apaçi Mustafa lakaplı, Mustafa Bilginer. Yarışma sonrası kapkaç haberleriyle gündeme gelen Mustafa Bilginer'in son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
11.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 11.01.2023 10:07
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programı, uzun bir süre büyük bir ilgiyle izleniyordu.
Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Evleneceksen Gel, hayatımıza pek çok yeni isim kattı.
Bu isimlerden biri de gelin adaylarını beğenmeyen annesine söylediği 'Ben ne zaman evleneceğim ya'' sözüyle hafızalara kazanan Apaçi Mustafa Bilginer.
Mustafa Bilginer, programda gelin adayını etkilemek için apaçi dansı yapmış ve o dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.