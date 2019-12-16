İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde gözlerden uzak büyüyordu! İşte Melek Zübeyde Akkaş

İbrahim Tatlıses'İn Melek Zübeyde Akkaş adında bir kızı olduğunu öğrenenler şoke oluyor. Evet yanlış duymadınız, İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızının adı Melek Zübeyde...İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. 62 yaşındaki usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 3 çocuğu var. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliğini annesinden aldığı uzun süre konuşulmuştu. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…

16.12.2019 10:29 - Son Güncelleme: 16.12.2019 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





