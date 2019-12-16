Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Canlı yayında yüzünü gerdirmişti, son hali şaşırttı!

56 yaşında Seda Sayan, kendinden genç meslektaşlarına bile meydan okuyor... Seda Sayan, güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimleri arasında. Attığı her adımla adından söz ettiren Kadırgalı lakaplı şarkıcı çok değil bundan kısa bir süre önce yüz gerdirme işlemi yaptırmış ve bunu Youtube'dan canlı yayınlamıştı. Estetik ve güzelliğe düşkün olduğu bilinen Seda Sayan'ın son halini görenler "Yüzüne ne olmuş? sorusunu sormadan edemedi. Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuluyor. İşte Seda Sayan'ın estetikli hali ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

16.12.2019 10:25 - Son Güncelleme: 16.12.2019 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





