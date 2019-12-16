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Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, cuma akşamları zirveyi kimseye bırakmıyor. Tutkulu aşıklar Reyyan ve Miran'in hikayesi etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'ne hem Türkiye'de hem de yurt dışında şöhreti getirdi. Tabi onlar dışında Hercai'nin oyuncularının özel hayatları da yakın mercek altında. Hercai'de Cihan Şadoğlu karakterini canlandıran Serdar Özer de bunlardan biri. 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu hakkında en çok araştırılan şey ise gerçek hayattaki eşinin kim olduğu. Sosyal medyada mutlu bir aile tablosu çizen Serdar Özer ve eşinin bir de çocukları var. İşte başta Serdar Özer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

16.12.2019 09:46 - Son Güncelleme: 16.12.2019 10:02
Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...

Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri olan Cihan Şadoğlu, Serdar Özer'in eşi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'in eşi bakın kim! İşte Serdar Özer ve eşi Çiğdem...
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