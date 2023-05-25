İbrahim Tatlıses evi yüzünden torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi: "Kızım Dilan Çıtak oturacaktı Mert Tatlıses evimi işgal etti"
İbrahim Tatlıses evi yüzünden torununu mahkemeye verdi! "Mert Tatlıses evimi işgal etti" Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile kavgası olay olmuştu... 7 çocuğu olan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'le evi yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.
"KIZIM OTURACAKTI TORUNUM İŞGAL ETTİ"
İbrahim Tatlıses evi yüzünden torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi.
İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'e dava açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İBRAHİM Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşıma göndermede bulunan eski eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine "ihanet ettiğini" söylemesiyle ortalık karışmıştı.