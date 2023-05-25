İbrahim Tatlıses evi yüzünden torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi: "Kızım Dilan Çıtak oturacaktı Mert Tatlıses evimi işgal etti"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İBRAHİM Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.