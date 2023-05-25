Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! İşte Cihangir Ceyhan'ın güzeller güzeli eşi
Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, Nalan olan aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Finale yaklaşılan son bölümlerde Ceyhan, son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
25.05.2023 11:56 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:56
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın herkes bekar olduğunu sanarken yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.
Cihangir Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan oyuncu gündeme oturdu.
Cihangir Ceyhan'ın dünyalar tatlısı olduğu sosyal medya aleminin yeni fenomeni olurken, Ceyhan'ın eşi de merak konusu oldu. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.