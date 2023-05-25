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Haberler Magazin Hazal Subaşı'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! "Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Hazal Subaşı'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! "Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Hazal Subaşı'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! İkili fena yakalandı. Meğer aynı dizide rol aldığı Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle birlikteymiş! Bir dönem Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de işte böyle görüntülendi.

25.05.2023 11:08 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:37
Hazal Subaşı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Hazal Subaşı'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! "Kamera bizi mi çekiyor?" diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle birlikteymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Subaşı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Hazal Şubaşı 3 yıl aşk yaşadığı Rıza Kocaoğlu'ndan 2021'de ayrılmıştı.

Hazal Subaşı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Oyuncu uzun süre sonra yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Atakan Başsavcı'nın Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan aşıklar, kısa süreli bir paniğe kapıldı.

Hazal Subaşı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

KENDİ KENDİNE KONUŞTU
Subaşı'nın sevgilisi Atakan Başsavcı yaşadığı şokun etkisiyle kendi kendine konuşmaya başladı!Başsavcı "Kamera bizi mi çekiyor?" derken Hazal Subaşı muhabirlerle sohbet ediyordu.

Hazal Subaşı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Kamera bizi mi çekiyor?” diyen ikili fena yakalandı panik oldu! Meğer Aras Bulut İynemli...

Şubaşı "İlişkimiz daha çok yeni. 1 aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Çift daha sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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