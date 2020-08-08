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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı'ya çıkmak için ise gün sayıyor...

08.08.2020 09:25 - Son Güncelleme: 08.08.2020 09:25
Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı'nın, iki hafta sonra çıkacağı Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programının başlamasını iple çektiği öğrenildi.

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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

Beş sene evli kalıp, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Karlı, Müge Anlı'ya da katılarak gerçekleri anlatacak.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

Konuyla ilgili evrakları ve belgeleri toplayan Karlı, haklılığını Türk halkının önünde ispatlamaya çalışacak.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

MÜGE ANLI SORUSUNA YANIT

Öte yandan Songül Karlı sosyal medyada kendisine yöneltilen 'Müge Anlı'ya gerçekten çıkacak mısınız?' sorusuna 'Ben bunu 1 senedir diyorum. Zaten final yaptığını bilmiyordum. Böyle denk geldi, benim için de iyi oldu. Hazırlamam gereken bir sürü dosya şuan hazır. 2 hafta sonra Allah izin verirse Müge'deyim. Konuştuk zaten, yani kesin çıkacağım merak etmeyin.' diyerek yanıt verdi.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

Songül Karlı geride bıraktığımız günlerde bikinili fotoğraflarıyla olay yaratmıştı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

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