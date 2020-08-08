Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı'ya çıkmak için ise gün sayıyor...
MÜGE ANLI SORUSUNA YANIT
Öte yandan Songül Karlı sosyal medyada kendisine yöneltilen 'Müge Anlı'ya gerçekten çıkacak mısınız?' sorusuna 'Ben bunu 1 senedir diyorum. Zaten final yaptığını bilmiyordum. Böyle denk geldi, benim için de iyi oldu. Hazırlamam gereken bir sürü dosya şuan hazır. 2 hafta sonra Allah izin verirse Müge'deyim. Konuştuk zaten, yani kesin çıkacağım merak etmeyin.' diyerek yanıt verdi.