Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı dediğini yaptı! Bikinili kareleriyle olan yaratan Songül Karlı'dan suç duyurusu

MÜGE ANLI SORUSUNA YANIT

Öte yandan Songül Karlı sosyal medyada kendisine yöneltilen 'Müge Anlı'ya gerçekten çıkacak mısınız?' sorusuna 'Ben bunu 1 senedir diyorum. Zaten final yaptığını bilmiyordum. Böyle denk geldi, benim için de iyi oldu. Hazırlamam gereken bir sürü dosya şuan hazır. 2 hafta sonra Allah izin verirse Müge'deyim. Konuştuk zaten, yani kesin çıkacağım merak etmeyin.' diyerek yanıt verdi.