İbrahim Tatlıses Efnan'ı yere göğe sığdıramamıştı! Aziz dizisi final mi yapıyor? Ortalık karıştı! Milyonları ağlatan iddia neler oluyor?

Geçtiğimiz Kasım ayında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Aziz dizisi 6. bölümüyle Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizi hakkında ortaya atılan iddialar yenilir yutulur değil. Başrollerinde Murat Yıldırım; Damla Sönmez; Simay Barlas'ın yer aldığı dizinin final yapacağı yönünde iddialar konuşuluyor. Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ı İbrahim Tatlıses öve öve bitirememiş "Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşallah Efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum" demişti. Peki neler oluyor? İşte Aziz dizisi hakkında son gelişmeler...