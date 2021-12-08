Esra Erol'un pabucunu dama attı 'Esra o senden daha güzel' yorumlar yağmur oldu yağdı! Esra Erol gölgede kaldı
Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Ancak öyle biri Esra Erol'un pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Esra Erol'un annesi. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Necla Kaymakçı Erol'un güzelliği. Esra Erol'un annesi için sosyal medya kullanıcıları 'Esra annen senden daha güzel' yorumunda bulundu...
08.12.2021 09:48
- Son Güncelleme: 08.12.2021 09:51
2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol annesine olan benzerliğiyle gündem oldu. Esra Erol'un annesinin gençliği, güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte başra Esra Erol olmak üzere, ünlülerin aileleri...