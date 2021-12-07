Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü
Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! O Ses Türkiye adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Mor mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan ünlü sunucu, adeta sosyal medyayı salladı. Özsırkıntı'nın paylaşımına "Gittikçe güzelleşiyor", "Nazar değmesin" gibi yorumlar yapılırken bir sosyal medya kullanıcısının estetik iddiası ünlü sunucunun dikkatini çekti. Takipçisine 'Estetiğim yok' yanıtını veren sunucu, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Saadet Özsırkıntı'nın o pozları...
07.12.2021 18:23
- Son Güncelleme: 07.12.2021 18:23
O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, mor mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.