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Haberler Magazin Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! O Ses Türkiye adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Mor mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan ünlü sunucu, adeta sosyal medyayı salladı. Özsırkıntı'nın paylaşımına "Gittikçe güzelleşiyor", "Nazar değmesin" gibi yorumlar yapılırken bir sosyal medya kullanıcısının estetik iddiası ünlü sunucunun dikkatini çekti. Takipçisine 'Estetiğim yok' yanıtını veren sunucu, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Saadet Özsırkıntı'nın o pozları...

07.12.2021 18:23 - Son Güncelleme: 07.12.2021 18:23
Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, mor mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medya kullanıcıları, Özsırkıntı için ''Nazar değmesin'', ''Gittikçe güzelleşiyor'' ve ''Kalp krizi geçiriyorum!'' yorumlarında bulundu.

Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

İşte Saadet Özsırkıntı'nın o pozları...

Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

ESTETİK YANITI!
Özsırkıntı'nın bir takipçisi ise ''Sadeliğini beğendiğim tek sunucuydunuz. Keşke estetik yaptırmasaydınız'' yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Özsırkıntı da ''Estetiğim yok'' yanıtını verdi.

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