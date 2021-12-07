Saadet Özsırkıntı süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya sallandı! ‘Estetik’ yanıtı olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

ESTETİK YANITI!

Özsırkıntı'nın bir takipçisi ise ''Sadeliğini beğendiğim tek sunucuydunuz. Keşke estetik yaptırmasaydınız'' yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Özsırkıntı da ''Estetiğim yok'' yanıtını verdi.