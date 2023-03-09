İbrahim Tatlıses 'Dom Dom Kurşunu' söyledi Shakira mini elbisesiyle dans etti! Ortalık yıkıldı o anlar olay: "Bu gözler bunu da mı görecekti"
İbrahim Tatlıses 'Dom Dom Kurşunu' söyledi Shakira mini elbisesiyle dans etti! Ortalık yıkıldı o anlar olay! Sosyal medya Shakira'nın İbrahim Tatlıses şarkısında dans ettiği anları konuşuyor. Shakira'nın Dom Dom Kurşunu dansını görenler "Bu gözler bunu da mı görecekti" , "Kim yaptı bunu" , "Sesli güldüm" yorumları yaptı. 12 yıllık aşkı Gerard Pique'nin ihanetine uğramasıyla gündemden düşmeyen Shakira herkesi kahkahaya boğdu.
İbrahim Tatlıses 'Dom Dom Kurşunu' söyledi Shakira mini elbisesiyle dans etti! Ortalık yıkıldı o anlara sosyal medyada, "Bu gözler bunu da mı görecekti" yorumları yağdı.
Shakira'nın dans ettiği bir videoya İbrahim Tatlıses'in Dom Dom Kurşunu şarkısı eklenince ortaya çıkan video herkesi kahkahaya boğdu.
NELER YAŞANDI?
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.
AYRILIKTAN DÖNDÜLER
İspanyol futbolcu ile Kolombiyalı güzel şarkıcı arasındaki aşk 2017'de sona erme noktasına geldi. Shakira, 2019'da The Guardian'a verdiği röportajda ayrılık noktasına geldikleri dönem hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Shakira verdiği röportajda, "Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu.