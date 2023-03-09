Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

4 AY SÜREN BİRLİKTELİK

Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü. Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.