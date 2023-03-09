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Haberler Magazin Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!

Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!

Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek! 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında düğün tarihlerinin ertelendiği ortaya çıkan ikiliden müjdeli haber geldi. İşte gelinlik giymeye hazırlanan Burcu Esmersoy'un düğün tarihi...

09.03.2023 15:49 - Son Güncelleme: 09.03.2023 16:01
Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!

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Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

İlk eşi olan Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan 10 yıl sonra Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.

Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

Suyabatmaz ile Esmersoy 2019'da yollarını ayırmıştı.

Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

4 AY SÜREN BİRLİKTELİK

Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü. Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.

Burcu Esmersoy’un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil’e İtalya’da ’evet’ diyecek!

Mayıs 2022'de çıktıkları yurt dışı tatilinde Nazım Akmandil'den evlilik teklifi almıştı.

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