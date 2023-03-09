Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!
Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek! 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında düğün tarihlerinin ertelendiği ortaya çıkan ikiliden müjdeli haber geldi. İşte gelinlik giymeye hazırlanan Burcu Esmersoy'un düğün tarihi...
09.03.2023 15:49 - Son Güncelleme: 09.03.2023 16:01
Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!
İlk eşi olan Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan 10 yıl sonra Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.
4 AY SÜREN BİRLİKTELİK
Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü. Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.