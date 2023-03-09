Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay bakın kim çıktı! 5 yıl önce evlenmişti kötü haber geldi: 'Sessiz sedasız boşandılar'
Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay bakın kim çıktı! 5 yıl önce evlenmişti kötü haber geldi. Ünlü sanatçı Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Habil Özden'le boşandı. 4 yıllık evliliğin 5 ay önce resmi olarak bittiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR
Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay bakın kim çıktı! 5 yıl önce evlenmişti kötü haber geldi.
Zuhal Olcay'ın eski eşi Zafer Olcay'la evliliğinden olan kızı Ceren Olcay, 2018'in ekim ayında Habil Özden'le nikâh masasına oturmuştu. 4 yıllık evliliğin 5 ay önce resmi olarak bittiği ortaya çıktı.
Arnavutköy'de bir Balık restoranı bulunan Habil Özden'den sessiz sedasız boşanan Ceren Olcay, yaşamında yeni bir sayfa açtı ve dünyayı gezme planını hayata geçirdi. Olcay'ın bir süredir de afet bölgesinde olduğu ve depremzedeler için yardım çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.
Ceren Olcay ve Habil Özden 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Edebiyat bölümü mezunu olan Ceren Olcay bir dönem dans okulunda eğitmenlik yaptı.
"O DUYGU KOLAY DEĞİL, GÜÇLÜ DURMAK İSTERKEN..."
Haluk Bilginer, Zuhal Olcay'ı Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı... Ünlü isimden aylar önce gelen iihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü.