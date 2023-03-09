Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay bakın kim çıktı! 5 yıl önce evlenmişti kötü haber geldi: ’Sessiz sedasız boşandılar’

Arnavutköy'de bir Balık restoranı bulunan Habil Özden'den sessiz sedasız boşanan Ceren Olcay, yaşamında yeni bir sayfa açtı ve dünyayı gezme planını hayata geçirdi. Olcay'ın bir süredir de afet bölgesinde olduğu ve depremzedeler için yardım çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.