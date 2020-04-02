İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'
İbrahim Tatlıses corona virüste yaş engeline takıldı! Tüm dünyada hızla yayılan pandemi vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle 65 yaş ve üstü olanlara evden çıkmamaları konusunda yasak geldi. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin daha fazla risk altında olduğu corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ünlüler arasında bulunan Tatlıses, İzmir'deki evinde arkadaşları ile vakit geçiriyor. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Instagram'dan okey oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı. 7 evladı bulunan İbrahim Tatlıses'in evinin duvarındaki küçük kızı Elif Ada'nın fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.
02.04.2020 10:25
- Son Güncelleme: 02.04.2020 10:49
Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in corona virüs testi sonucunun pozitif çıkmasıyla kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı Dilan Çıtak şöyle konuşmuştu, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."
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