Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

İbrahim Tatlıses corona virüste yaş engeline takıldı! Tüm dünyada hızla yayılan pandemi vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle 65 yaş ve üstü olanlara evden çıkmamaları konusunda yasak geldi. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin daha fazla risk altında olduğu corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ünlüler arasında bulunan Tatlıses, İzmir'deki evinde arkadaşları ile vakit geçiriyor. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Instagram'dan okey oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı. 7 evladı bulunan İbrahim Tatlıses'in evinin duvarındaki küçük kızı Elif Ada'nın fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.

02.04.2020 10:25 - Son Güncelleme: 02.04.2020 10:49
İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

İbrahim Tatlıses, damadı ve kızı Dilan Çıtak ile gündemden düşmezken bu kez de Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, corona virüsü nedeniyle evinden dışarı adım atmıyor. Vaktini İzmir'deki evinde geçiren Tatlıses, bakın neler yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in corona virüs testi sonucunun pozitif çıkmasıyla kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı Dilan Çıtak şöyle konuşmuştu, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."

İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.

İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

Arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, sağlıklı kalmak için bakımına özen gösteriyor.

İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

Edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor. Tatlıses, okey oynarken çekilen fotoğrafına, "Taş yani okey oynuyorus. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor
Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor