İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'

İbrahim Tatlıses, damadı ve kızı Dilan Çıtak ile gündemden düşmezken bu kez de Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, corona virüsü nedeniyle evinden dışarı adım atmıyor. Vaktini İzmir'deki evinde geçiren Tatlıses, bakın neler yapıyor...