Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durdu. Ancak çift Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyor. Turan Ailesi'nin en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın aldıkları öğrenildi.