Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı. Arda Turan, doğacak ikinci çocuğu ile büyüyen ailesi için milyon dolarlık villa satın aldı. 2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, ilk oğlu Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucağına almıştı...
ASİL ASLAN'A YETİŞECEK
Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durdu. Ancak çift Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyor. Turan Ailesi'nin en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın aldıkları öğrenildi.