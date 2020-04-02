Haberler Galeri Magazin Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı. Arda Turan, doğacak ikinci çocuğu ile büyüyen ailesi için milyon dolarlık villa satın aldı. 2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, ilk oğlu Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucağına almıştı...

02.04.2020 11:19 - Son Güncelleme: 02.04.2020 11:22
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Önceki yıl Barselona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan ve daha pek çok ünlü isimle komşu olan Turan, eşi Aslı Hanım ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Günaydın'ın haberine göre, ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı! Ultra lüks villa aldılar...

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durdu. Ancak çift Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyor. Turan Ailesi'nin en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın aldıkları öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'
İbrahim Tatlıses corona virüs nedeniyle evden çıkamıyor, peki ne yapıyor? 'Değmeyin keyfime'