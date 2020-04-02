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Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Ben Affleck, sevgilisi Ana de Armas ile ilişkisini evlilik yolunda ilerletiyor. 47 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşinden yardım alıyor. Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşandıktan sonra oyuncu Ana de Armas ile ilişki yaşamaya başlayan Affleck, Mayıs 2018'den bu yana Cali Group başkanı John Miller ile ilişkisi olan 31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.

02.04.2020 09:29 - Son Güncelleme: 02.04.2020 09:32
Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşandıktan sonra oyuncu Ana de Armas ile ilişki yaşamaya başlayan Ben Affleck, çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşinden yardım alıyor.

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Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Affleck, Mayıs 2018'den bu yana Cali Group başkanı John Miller ile ilişkisi olan Kübalı oyuncu Ana de Armas (31) ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.

Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Affleck, haftalar önce başlayan yeni ilişkisinden şimdiye kadar çocukları Violet (14), Seraphina (11) ve Samuel (8) adlarındaki üç çocuğuna bahsetmemişti.

Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Psikolojik gerilim filmi Deep Water'da evli bir çifti canlandıran Ben Affleck (Vic Van Allen) ile Ana de Armas (Melinda Van Allen) film sonrası sevgili olmuştu.

Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gören Affleck, oyuncu Jennifer Garner'dan boşandıktan sonra Playboy modeli Shauna Sexton ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

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