Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor
Ben Affleck, sevgilisi Ana de Armas ile ilişkisini evlilik yolunda ilerletiyor. 47 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşinden yardım alıyor. Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşandıktan sonra oyuncu Ana de Armas ile ilişki yaşamaya başlayan Affleck, Mayıs 2018'den bu yana Cali Group başkanı John Miller ile ilişkisi olan 31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.
02.04.2020 09:29
- Son Güncelleme: 02.04.2020 09:32
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