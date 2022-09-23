İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Torunuyla verdiği bir pozu yayınlayan Ahmet Tatlı, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi? Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek...