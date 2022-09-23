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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla üçüncü kez dede olduğunu duyurdu. Torunuyla verdiği fotoğrafı yayınlayan Ahmet Tatlı'ya adeta yorum ve beğeni yağdı. Paylaşımın altına düştüğü notla da dikkat çeken Tatlı'nın oğlu ise merak konusu oldu. İşte Ahmet Tatlı'nın torunu ve oğlu...

23.09.2022 18:32 - Son Güncelleme: 23.09.2022 18:32
İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı, son dönemlerde babasıyla yaşadığı gerginlikler sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Tatlı, şimdi ise müjdeli bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dede olduğunu duyurdu.

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Torunuyla verdiği bir pozu yayınlayan Ahmet Tatlı, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi? Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek...

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Bugün üçüncü kez büyükbaba oldum. Yavrum Mert'imin, üçüncü yavrusu dünyamıza geldi. AYZA kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin... Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah... Allah seni bizlere bağışlasın"

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...

Öte yandan Ahmet Tatlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu da merak edildi.

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