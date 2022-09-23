İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ahmet Tatlıses sosyal medyadan duyurdu! Dede olan Ahmet Tatlıses’in oğluna bakın...
İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da gördü! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla üçüncü kez dede olduğunu duyurdu. Torunuyla verdiği fotoğrafı yayınlayan Ahmet Tatlı'ya adeta yorum ve beğeni yağdı. Paylaşımın altına düştüğü notla da dikkat çeken Tatlı'nın oğlu ise merak konusu oldu. İşte Ahmet Tatlı'nın torunu ve oğlu...
23.09.2022 18:32 - Son Güncelleme: 23.09.2022 18:32
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı, son dönemlerde babasıyla yaşadığı gerginlikler sık sık magazin gündeminde yer almıştı.