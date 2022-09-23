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Haberler Magazin 15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kötü haberi duyurdu. Yaklaşık 15 ay önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, Intagram hesabında yayınladığı açıklamayla boşanma kararı aldığını belirtti. "Ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor" sözlerini kullanan Özerk'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken şarkıcının eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Tuğba Özerk'in açıklaması ve 15 ay önce nikah masasına oturduğu eşi...

23.09.2022 18:56 - Son Güncelleme: 23.09.2022 18:57
15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu sevgilisi ile geçen yıl Haziran ayında nikah masasına oturdu.

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15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Ancak ünlü isimin mutluluğu uzun sürmedi. Sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Özerk, ayrılık kararı aldığını duyurdu.

15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Evliliğini bitirme kararı alan Özerk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir.

15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim.

15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...

Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci Avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum"

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