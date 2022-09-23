15 aylık evlilikte mutsuz son! Tuğba Özerk ‘ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor’ sözleriyle duyurdu! Boşanma kararı aldığı eşi bakın kim...
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kötü haberi duyurdu. Yaklaşık 15 ay önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, Intagram hesabında yayınladığı açıklamayla boşanma kararı aldığını belirtti. "Ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor" sözlerini kullanan Özerk'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken şarkıcının eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Tuğba Özerk'in açıklaması ve 15 ay önce nikah masasına oturduğu eşi...
23.09.2022 18:56 - Son Güncelleme: 23.09.2022 18:57
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu sevgilisi ile geçen yıl Haziran ayında nikah masasına oturdu.