İbrahim Tatlıses cephesinde yeni gelişme! Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı! Yaşadığı dehşeti anlattı: “Kül olacağız...”
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in içerisinde olduğu otomobil Yalıkavak'ta şarampolden yuvarlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan Tatlıses, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ünlü sanatçı, tedavinin ardından ise Yalıkavak'ta sahne aldı. Tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Tatlıses, yaşadığı korkunç anları anlattı. İşte detaylar...
26.08.2022 00:15 - Son Güncelleme: 26.08.2022 00:22
Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı | VİDEO
YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ
Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses'in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.
İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses ve biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.