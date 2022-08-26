Yeşilçam yıldızı Harika Avcı’dan kahreden haber! Son hali dikkat çekti! “Ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayı...”
Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı; Sevgi Çıkmazı, İyi Aile Çocuğu, Ölümün El Yazısı ve daha nice yapımda rol aldı. Kadir İnanır, Hakan Ural, Tarık Akan gibi birçok ünlü isimle başrolü üstlenen Avcı, son günlerde ise özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, şimdi ise kendisi hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Bir dönemin ünlü assolistleri arasında yer alan ve 1978-1998 yılları arasında oyuncu kimliğini ön plana çıkaran Avcı, hakkında kaleme alınan "Tedavi Olması Şart" başlıklı yazıdaki iddialarla hayranlarını üzdü. Öte yandan Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'nın son hali de dikkat çekti. İşte detaylar...
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, kendisi hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.
Harika Avcı'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve tedavisini gereken önemi vermediğini iddia eden Onur Akay, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"2019 yılında Harika Avcı'nın bir pansiyonda kaldığını ve zor günler geçirdiğini yazmıştım ama Harika Avcı'nın sosyal medya adresinden yayınlanan bir metinle yalanlandım. O yazımdan sonra Harika Avcı birçok iddia ile magazin gündemine geldi ve konuşuldu.
Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Aslında Harika Avcı birçok kez kendi açıklamalarını bile yalanladı.