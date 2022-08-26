Yeşilçam yıldızı Harika Avcı’dan kahreden haber! Son hali dikkat çekti! “Ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayı...”

Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Aslında Harika Avcı birçok kez kendi açıklamalarını bile yalanladı.