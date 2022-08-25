Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti
İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde düğün tarihlerini ertelediklerini duyurarak gündem olmuştu. İşlerinin yoğunluğundan dolayı düğünlerini erteleyen çiftten Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Karavan pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, ilk olarak bornozuyla poz verdi. Deniz, daha sonra kırmızı ip askılısıyla paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede büyük beğeni aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımları...
25.08.2022 23:13 - Son Güncelleme: 25.08.2022 23:13
İzlandalı sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'a 'evet' yanıtını vermişti.
İşlerinin yoğunluğundan dolayı düğünlerini erteleyen çiftten Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.