Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan Deniz, evlilik teklifi sonrasında şunları söylemişti: "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış"