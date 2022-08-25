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Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde düğün tarihlerini ertelediklerini duyurarak gündem olmuştu. İşlerinin yoğunluğundan dolayı düğünlerini erteleyen çiftten Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Karavan pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, ilk olarak bornozuyla poz verdi. Deniz, daha sonra kırmızı ip askılısıyla paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede büyük beğeni aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımları...

25.08.2022 23:13 - Son Güncelleme: 25.08.2022 23:13
Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

İzlandalı sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'a 'evet' yanıtını vermişti.

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Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan Deniz, evlilik teklifi sonrasında şunları söylemişti: "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış"

Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

Yakın bir tarihte evlenecekleri beklenilen çiftten Deniz, bir açıklamada bulunarak düğünlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

İşlerinin yoğunluğundan dolayı düğünlerini erteleyen çiftten Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz bornozuyla paylaştı! Yetmedi kırmızı ip askılısıyla büyüledi! Thor Saevarsson’ın biricik aşkı ortalığı yıktı geçti

Karavan pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, ilk olarak bornozuyla poz verdi. Deniz, daha sonra kırmızı ip askılısıyla paylaşımda bulundu.

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