İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.