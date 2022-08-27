İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün korkunç bir trafik kazası geçirdi. Alevlerin arasında kalan Tatlıses, ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunan ünlü türkücü, kaza akşamı sahne alırken şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan kanında alkol çıkan kamyon şoförüyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
27.08.2022 19:36 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:36
Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.
ARAÇ ALEV ALDI
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. İ