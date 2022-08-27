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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün korkunç bir trafik kazası geçirdi. Alevlerin arasında kalan Tatlıses, ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunan ünlü türkücü, kaza akşamı sahne alırken şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan kanında alkol çıkan kamyon şoförüyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

DHA
27.08.2022 19:36 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:36
İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkunç bir trafik kazası geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza şöyle gelişti: Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savruldu.

İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.

İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

ARAÇ ALEV ALDI
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. İ

İbrahim Tatlıses cephesinde flaş gelişme! Şarkıcının şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkol çıkan kamyon şoförü...

hbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı.

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