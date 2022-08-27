Sevcan Yaşar’ın eski hali şaşırttı! Estetikli mi değil mi derken değişimiyle ağızları açık bıraktı! Örsel Çivit’e ‘evet’ demişti...
Sevcan Yaşar'ın eski hali şaşırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan tescilli güzel Sevcan Yaşar, geçen hafta müzisyen sevgilisi Örsel Çivit'tin evlilik teklifine 'evet' yanıtı vererek gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafla gündeme geldi. 23. Miss Model of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar'ın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Yaşar, estetikli mi değil mi derken değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Sevcan Yaşar'ın o fotoğrafı...
23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında zirveyi kimseye kaptırmayan Sevcan Yaşar, yarışmanın ardından eğitim alarak oyunculuğa başladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan tescilli güzel Sevcan Yaşar, geçen hafta müzisyen sevgilisi Örsel Çivit'tin evlilik teklifine 'evet' yanıtı vererek gündeme geldi.
O anları sosyal medya hesabında yayınlayan güzel oyuncu, "Cunda Ziya Bey Konağı'nda, tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19 aslında ayın 19'u saat 19.19 da teklif ettiğim için... Sevcan'ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurtdışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi" dedi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafla gündeme geldi. 23. Miss Model of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar'ın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yaş almasından ve imaj değiştirmesinden dolayı farklı bir görünüme sahip olduğunu dile getirerek estetik iddialarını yalanladı. Ancak bir kısmı Sevcan Yaşar'ın estetikli olduğunu öne sürdü.