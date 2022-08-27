Sevcan Yaşar’ın eski hali şaşırttı! Estetikli mi değil mi derken değişimiyle ağızları açık bıraktı! Örsel Çivit’e ‘evet’ demişti...

O anları sosyal medya hesabında yayınlayan güzel oyuncu, "Cunda Ziya Bey Konağı'nda, tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19 aslında ayın 19'u saat 19.19 da teklif ettiğim için... Sevcan'ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurtdışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi" dedi.