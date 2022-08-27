Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı duyan inanamadı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...
ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kardeşlerim, 3 Eylül akşamı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizide Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Şengül ve Gönül arasında kalan Orhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Mete'nin özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete evli mi?, Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Mete'nin Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin kendisinden de ünlü olan oyuncu eşi...
27.08.2022 20:02 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:27
Sımsıcak hikâyesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezon için geri sayıma başladı.
Merakla beklenen 57'nci bölüm öncesi tekrar bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete evli mi?, Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.