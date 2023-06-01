İbrahim Tatlıses bebek müjdesiyle havalara uçtu! 71 yaşındaki İmparator'a 10'uncusu geliyor! Cinsiyeti belli mi?
İbrahim Tatlıses bebek müjdesiyle havalara uçtu! 71 yaşındaki İmparator'a 10'uncusu geliyor! 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'İn kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in hamile olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Dilan Çıtak Tatlıses annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaştı güzel haberi. Oğlu Ahmet Tatlıses ile vasi atama davası nedeniyle mahkemelik olan, torunu Mert Tatlıses'e ise evini işgal ettiği gerekçesiyle dava açan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bebek haberiyle çok mutlu oldu. İşte detaylar...
İBRAHİM TATLISES DEDE OLUYOR!
İbrahim Tatlıses bebek müjdesiyle havalara uçtu! 71 yaşındaki İmparator'a 10'uncusu geliyor!
Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan, torununun çocuğunu gören 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses yeniden dede oluyor. İbrahim Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan 33 yaşındaki kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten güzel haber aldı.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki lüks bir otelde şarkıcı Levent Dörter'le nikah masasına oturan Dilan Çıtak'ın hamile olduğu iddia edilldi. Alınan bilgiye göre, hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük mutluluk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, müjdeli haberi ilk olarak annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaştı.
İbrahim Tatlıses, en büyük torunu Mert Tatlıses'in çocuğunu da görerek, sanatçılar içinde ilk büyük dede unvanını almıştı.
"KIZIM OTURACAKTI TORUNUM İŞGAL ETTİ"
İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'e dava açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen davanın detayları ve Tatlıses'in açıklaması geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.