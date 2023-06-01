İbrahim Tatlıses bebek müjdesiyle havalara uçtu! 71 yaşındaki İmparator’a 10’uncusu geliyor! Cinsiyeti belli mi?

Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan, torununun çocuğunu gören 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses yeniden dede oluyor. İbrahim Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan 33 yaşındaki kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten güzel haber aldı.