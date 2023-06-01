Çetin Altay'ın eşi Gamze Altay hamile! 'Evliliğimi kurtarmak için terapi göreceğim' demişti müjdeyi böyle verdi: "Kızımın ve oğlumun anası..."
Çetin Altay'ın eşi Gamze Altay hamile! 'Evliliğimi kurtarmak için terapi göreceğim' demişti. 45 yaşındaki Çetin Altay, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Gamze Altay ile evliliğini kurtardı. Bir kızı olan çift şimdi ikinci bebeklerini bekliyor. Kötü günleri geride bırakan Çetin Altay, eşi Gamze Altay'ın hamileliğini işte böyle duyurdu...
01.06.2023 15:27 - Son Güncelleme: 01.06.2023 15:27
"KIZIMIN VE OĞLUMUN ANASI..."
Çetin Altay'ın eşi Gamze Altay hamile! 'Evliliğimi kurtarmak için terapi göreceğim' demişti, Çetin Altay müjdeyi işte böyle verdi.
Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.
45 yaşındaki Çetin Altay, "Bazı şeyler yolunda gitmiyor ama ortada bir çocuğumuz var. Ben yine de evliliğimizi kurtarmak için psikolojik terapi alacağım. Umarım bu sıkıntılı günleri atlatırız" demişti.