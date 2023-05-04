Hadise’nin kalça dansı olay oldu! Hem tarzı hem hareketleri tepki çekti! Yeliz Yeşilmen’den ilginç yorum! "Rezalet bir tarz ve davranış..."
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise, hem evliliği hem boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarıyla da bir dönem çok konuşulan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Büstiyer ve etekten oluşan takımıyla kamera karşısına geçen şarkıcı, kalça dansı yaptığı anları sosyal medya hesabında yayınladı. Hem tarzı hem hareketleri tepki çeken Hadise'ye "Kendini bir daha böyle basitleştirme, ucuz duruyor", "Böyle ucuz hareketler sana yakışmıyor", "Rezalet bir tarz ve davranış" yorumları yapıldı. Yeliz Yeşilmen de yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Hadise'nin olay olan o paylaşımı...
04.05.2023 01:09 - Son Güncelleme: 04.05.2023 01:14
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü.
Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini noktaladı. Ünlü şarkıcı, hem evliliği hem boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarıyla da bir dönem çok konuşulan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, Instagram hesabında yayınladığı dans videosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.