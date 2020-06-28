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Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, mutlu birlikteliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Oğulcan Engin ile Alaçatı tatiline çıkan güzel oyuncu, bu kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan koyu sohbete dalan ünlü çiftin, neşeli halleri dikkat çekti. Ezgi Eyüboğlu, bikinisi ile görüntülenince hemen toparlandı ve pareosunu üzerine aldı. İkilinin arasındaki yaş farkı günlerce konuşulmuştu...

28.06.2020 10:25 - Son Güncelleme: 28.06.2020 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





