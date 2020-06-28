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Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, mutlu birlikteliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Oğulcan Engin ile Alaçatı tatiline çıkan güzel oyuncu, bu kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan koyu sohbete dalan ünlü çiftin, neşeli halleri dikkat çekti. Ezgi Eyüboğlu, bikinisi ile görüntülenince hemen toparlandı ve pareosunu üzerine aldı. İkilinin arasındaki yaş farkı günlerce konuşulmuştu...

28.06.2020 10:25 - Son Güncelleme: 28.06.2020 11:05
Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile evliliğinin bitirmesinin ardından Seda Sayan'ın oğlu ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, bikinisi ile Bodrum tatilinde yakalandı.

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Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Sevgililer, şezlong fiyatıyla çok konuşulan Maça Kızı'nın günlük kirası bin TL olan şezlonglarında görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

İkilinin, magazin muhabirleri gidene kadar yerinden kalkmaması dikkat çekti.

Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift, Bodrum tatilinde objektiflere böyle yansıdı.

Ezgi Eyüboğlu bikinili yakalanınca... Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Bodrum'u salladı!

Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

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