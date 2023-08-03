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İbrahim Tatlıses "Abartıldığı gibi bir şey yok" dedi mal varlığını açıklamıştı! Bir açıklama daha "Dersem de inanmayın"

Yeniden dede olmaya hazırlanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde adı 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan Tatlıses, durumun abartıldığı gibi olmadığını söylerek, mal varlığını açıklamıştı. Oku oku bitmeyen listede yer alanlar ise dudak uçuklatan cinstendi. Tatlıses'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:08 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 09:19
İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıklamıştı! Bir açıklama daha Dersem de inanmayın 1

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in mal varlığı açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıklamıştı! Bir açıklama daha Dersem de inanmayın 2

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıklamıştı! Bir açıklama daha Dersem de inanmayın 3

Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanlamıştı.

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