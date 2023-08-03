İbrahim Tatlıses "Abartıldığı gibi bir şey yok" dedi mal varlığını açıklamıştı! Bir açıklama daha "Dersem de inanmayın"

Yeniden dede olmaya hazırlanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde adı 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan Tatlıses, durumun abartıldığı gibi olmadığını söylerek, mal varlığını açıklamıştı. Oku oku bitmeyen listede yer alanlar ise dudak uçuklatan cinstendi. Tatlıses'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...