SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

İbrahim Tatlıses "Abartıldığı gibi bir şey yok" dedi mal varlığını açıkladı gören bakakaldı "Okumaktan yoruldum"

Yeniden dede olmaya hazırlanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde adı 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan Tatlıses, durumun abartıldığı gibi olmadığını söylerek, mal varlığını açıkladı. Oku oku bitmeyen listede yer alanlar ise dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 14:47 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 14:52
İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıkladı gören bakakaldı Okumaktan yoruldum 1

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in mal varlığı açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıkladı gören bakakaldı Okumaktan yoruldum 2

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

İbrahim Tatlıses Abartıldığı gibi bir şey yok dedi mal varlığını açıkladı gören bakakaldı Okumaktan yoruldum 3

Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı.

SON DAKİKA