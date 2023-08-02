İbrahim Tatlıses "Abartıldığı gibi bir şey yok" dedi mal varlığını açıkladı gören bakakaldı "Okumaktan yoruldum"

Yeniden dede olmaya hazırlanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde adı 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan Tatlıses, durumun abartıldığı gibi olmadığını söylerek, mal varlığını açıkladı. Oku oku bitmeyen listede yer alanlar ise dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar...