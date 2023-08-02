SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

3 çocuk babası Hakan Ural fena kızdı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural o anları paylaştı! Videoya düştüğü not dikkat çekti

Üç çocuk babası Hakan Ural'ın şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural, babası Hakan Ural'ın sinirli anlarını kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem olurken Ural'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 13:54 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 13:54
3 çocuk babası Hakan Ural fena kızdı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural o anları paylaştı! Videoya düştüğü not dikkat çekti 1

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu.

3 çocuk babası Hakan Ural fena kızdı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural o anları paylaştı! Videoya düştüğü not dikkat çekti 2

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, adı ve güzelliği dilden dile dolaşırken gönlünü dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a kaptırdı.

3 çocuk babası Hakan Ural fena kızdı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural o anları paylaştı! Videoya düştüğü not dikkat çekti 3

Birbirlerine delice aşık olan ikili, Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.

SON DAKİKA