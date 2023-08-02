3 çocuk babası Hakan Ural fena kızdı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural o anları paylaştı! Videoya düştüğü not dikkat çekti

Üç çocuk babası Hakan Ural'ın şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural, babası Hakan Ural'ın sinirli anlarını kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem olurken Ural'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...