İbrahim Tatlıses 2011'de başından vurulmuştu! Kaza geçirdiği aracın içinde yanmaktan son anda kurtuldu, Ebru Yaşar: "Seni kurşun öldürmemiş..."
İbrahim Tatlıses 2011 yılında başından vurulmuştu! Trafik kazası geçirdiği aracın içinde yanmaktan son anda kurtuldu, sevenlerini korkuttu. Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses ambulansta görüntülendi. Kameralara beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbo kendisini çeken muhabirlere el salladı. Daha sonra İbrahim Tatlıses Instagram'da bir açıklama videosu paylaştı. Evlatlarının ardından Tatlıses'in yanına vefalı dostları Demet Akalın ile Ebru Yaşar koştu. Ebru Yaşar'ın hastane sonrası yorumu dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanmıştı.
"SENİ KURŞUN ÖLDÜRMEMİŞ..."
İbrahim Tatlıses 2011'de başından vurulmuştu! Kaza geçirdiği aracın içinde yanmaktan son anda kurtuldu usta sanatçı...
Son dakika: İbrahim Tatlıses kaza yaptı haberi gündeme bomba gibi düştü. Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.
YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.