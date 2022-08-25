1 çocuk sahibi Nursel Ergin’den ’hamile’ iddiaları sonrası ilk paylaşım geldi! ’Özlemişiz’ Gelinim Mutfakta’nın ünlü sunucusu düzgün fiziği ile tam not aldı

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Yeni gelin ve kayınvalidelerle hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmaya devam eden fenomen programın ünlü sunucusu hakında ortaya öyle bir iddia atıldı ki, duyan şaştı kaldı.