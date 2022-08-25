1 çocuk sahibi Nursel Ergin'den 'hamile' iddiaları sonrası ilk paylaşım geldi! 'Özlemişiz' Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu düzgün fiziği ile tam not aldı
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin hakkında ortaya atılan 'hamile' iddiası sonrası ilk paylaşım geldi. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Gelinim Mutfakta yeni sezon paylaşımı yaptı. 'Özlemişiz' notunu eklediği paylaşıma beğeni yağarken 'Biz de seni özledik' yorumları geldi.
25.08.2022 16:40 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:40
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Yeni gelin ve kayınvalidelerle hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmaya devam eden fenomen programın ünlü sunucusu hakında ortaya öyle bir iddia atıldı ki, duyan şaştı kaldı.
'Var mısın yok musun' yarışması ile ünlenen Nursel Ergin daha sonra teklif üstüne teklif aldı. Ekranlarda bir çok program sunmaya başlayan Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapıyor.