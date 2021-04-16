İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel Edvina Sponza'nın mütevazı tarzının ardından Demet Akalın'ın lüks tutkusu sosyal medyada gündem oldu. İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla çok konuşulan Edvina Sponza şimdi de spor ve mütevazı giyim tarzıyla gündemde. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen sosyetik güzel, kıyafetiyle görgü dersi verdi. Aynı alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın'ın kıyafetlerinin değeri ise dudak uçuklattı. İkiliye sosyal medyada yorum yağdı. İşte Demet Akalın ile Edvina Sponza'nın AVM tarzları ve kıyafetlerinin dikkat çeken fiyatları…

16.04.2021 12:55 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





