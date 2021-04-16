RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel Edvina Sponza'nın mütevazı tarzının ardından Demet Akalın'ın lüks tutkusu sosyal medyada gündem oldu. İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla çok konuşulan Edvina Sponza şimdi de spor ve mütevazı giyim tarzıyla gündemde. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen sosyetik güzel, kıyafetiyle görgü dersi verdi. Aynı alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın'ın kıyafetlerinin değeri ise dudak uçuklattı. İkiliye sosyal medyada yorum yağdı. İşte Demet Akalın ile Edvina Sponza'nın AVM tarzları ve kıyafetlerinin dikkat çeken fiyatları…

16.04.2021 12:55 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:55
İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

İbrahim Kutluay ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Edvina Sponza, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sponza, spor ve mütevazı giyim tarzıyla dikkat çekti.

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İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre; Edvina Sponza'nın eşofman üstü 400 TL, eşofman altı 300 TL, ayakkabısı ise 600 TL değerindeydi. Ünlü isimlerin lüks takıntısının aksine mütevazı giyim tarzıyla dikkat çeken Sponza adeta görgü dersi verdi.

İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

Aynı alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın ise yine lüksten ödün vermedi. Edvina Sponza'nın aksine bir duruş sergileyen Akalın'ın spor tarzının bedeli dudak uçuklattı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, alışveriş turu için 1500 TL eşofman takımı ve 6500 TL ayakkabı tercih ederek yine adından söz ettirdi.

İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

EDVINA SPONZA İLE İBRAHİM KUTLUAY AŞKI TAM GAZ SÜRÜYOR!
Demet Akalın'ın aksine sade ve mütevazı bir giyim tarzı tercih ederek gündeme gelen Edvina Sponza, geçen günlerde ise sevgilisi İbrahim Kutluay'la yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza ile Demet Akalın ortalığı karıştırdı! Sosyetik güzel mütevazılık dersi verdi Demet ise…

İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan sosyetik güzel, sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.