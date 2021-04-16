Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, son bölümdeki 'kırmızı oda' sahneleriyle seyircinin ağzını açık bıraktı. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat karakteri ve evli sevgilisi Canan'ın cinsel ilişki için özel olarak tasarladıkları kırmızı odaları ifşalandı. İzleyiciler o sahneleri Grinin Elli Tonuna'na benzetirken gecenin en çok konuşulan konusu oldu.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran dizi yine gündemde yerini aldı.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran bir anda herkesi konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız yine ortalığı birbirine kattı.