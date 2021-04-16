RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, son bölümdeki 'kırmızı oda' sahneleriyle seyircinin ağzını açık bıraktı. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat karakteri ve evli sevgilisi Canan'ın cinsel ilişki için özel olarak tasarladıkları kırmızı odaları ifşalandı. İzleyiciler o sahneleri Grinin Elli Tonuna'na benzetirken gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

16.04.2021 12:27 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:02
Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran dizi yine gündemde yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran bir anda herkesi konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız yine ortalığı birbirine kattı.

Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Burcu Biricik'in başarılı oyunculuğu yere göğe sığmazken Twitter'da hem ''Gülseren Budayıcıoğlu'' hem ''Camdaki Kız'' konu başlıkları TT (en çok konuşulanlar) haline geldi. Biricik'in oynadığı ''Nalan'' karakteri de es geçilmedi.

Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Son zamanlarda birçok kanalda Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizileri gören sosyal medya kullanıcıları, esprili bir dille bu durumu eleştirdi. Dizilerdeki mafyatik olayların yanı sıra psikolojik şiddetin de artık yer aldığını düşünenlerin eleştirisi ise daha sertti.

Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Dizide sürekli olarak korse giymek zorunda olan ve annesinin sıkı sıkı bağladığı korse ipi görenler ise resmen bunaldı. İzlerken bile bunaltan sahneler yine Twitter'da en çok yorum yapılan konuydu.