Camdaki Kız'da Sedat'ın cinsel ilişki için özel kırmızı odası ifşa oldu sosyal medya birbirine girdi! Adeta Grinin Elli Tonu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, son bölümdeki 'kırmızı oda' sahneleriyle seyircinin ağzını açık bıraktı. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat karakteri ve evli sevgilisi Canan'ın cinsel ilişki için özel olarak tasarladıkları kırmızı odaları ifşalandı. İzleyiciler o sahneleri Grinin Elli Tonuna'na benzetirken gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

16.04.2021 12:27 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





