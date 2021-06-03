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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ezgi Mola'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun, özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Mola'nın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte işte Ezgi Mola'nın memleketi…

03.06.2021 02:21 - Son Güncelleme: 03.06.2021 02:21
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Ezgi Mola, başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Ezgi Mola'nın oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun, özellikle memleketi merak ediliyor. Mola'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

İşte başta Ezgi Mola olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin memleketleri…

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Kaan Yıldırım - İstanbul

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Hadise - Sivas