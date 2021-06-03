Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ezgi Mola’nın memleketi…

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ezgi Mola'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun, özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Mola'nın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte işte Ezgi Mola'nın memleketi…

03.06.2021 02:21 - Son Güncelleme: 03.06.2021 02:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





