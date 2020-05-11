RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

Bugün onun ölüm yıl dönümü... Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

11.05.2020 08:30 - Son Güncelleme: 11.05.2020 08:30
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.

Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

YILDIZ TİLBE VE KIZI SEZEN

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

BURAK KUT VE KIZI

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