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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali

Bugün onun ölüm yıl dönümü... Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

11.05.2020 08:30 - Son Güncelleme: 11.05.2020 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





